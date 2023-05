Carte blanche : les demandeurs d’asile occupant un immeuble rue de la Loi demandent le respect de leurs droits

Madame la secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration, Monsieur le Premier ministre,

Nous sommes une délégation de demandeurs de protection internationale. Plus précisément, nous faisons partie des 3000 personnes que vous avez laissées à la rue alors que notre procédure d’asile est en cours.

Nous sommes enseignants, mécaniciens, danseurs ou encore architectes. Nous sommes venus ici pour trouver un refuge où vivre sans peur et sans menace. Nous avons été chassés de chez nous, contraints de fuir nos maisons, nos familles, nos amis. Nous avons tout perdu, sauf notre dignité.

En attendant d’avoir une place d’accueil – comme le prévoit la loi – nous nous battons chaque jour pour nous abriter du vent, de la pluie, pour manger, pour nous soigner, pour laver nos vêtements ou pour prendre une douche. On veut rester beau, avenant, sympa. Mais c’est un exercice violent. Nos corps en souffrent. Notre tête n’en peut plus.

Nous continuons pourtant à nous battre, malgré tout. On s’organise ensemble, on trouve des solutions temporaires et on revendique nos droits.

Nous sommes là, parmi vous, mais en marge, telles des ombres, souvent chassées par la police. Vous parlez de nous. Mais vous ne nous regardez pas. Vous ne nous avez jamais parlé.

Nonante d’entre nous ont trouvé provisoirement refuge dans un bâtiment inoccupé rue de la loi. Aujourd’hui, nous sommes donc voisins du siège de votre parti. C’est donc le moment : rencontrons-nous.

Vous répétez inlassablement que vous faites le maximum. Pourtant, nous savons que la Belgique a progressivement réduit le nombre de places d’accueil. Votre gouvernement est condamné 8000 fois en justice et met 3000 personnes à la rue : votre politique est actuellement un échec. Les textes que vous prévoyez de faire signer au Parlement belge ne règlent en rien la situation.

Rien n’est perdu pour autant. La seule chose qu’on demande pour nous, et nos frères, c’est un accueil digne et le respect de nos droits. Vous le savez, des solutions simples existent. Nous avons lu la feuille de route signée par 80 associations expertes de l’asile en Belgique.

Discutons-en au plus vite !

Au plaisir de vous entendre.

Les demandeurs d’asile de l’occupation #TocTocNicole.