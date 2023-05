Carte blanche : "La lutte pour l’égalité des genres, de chances et pour la diversité mérite un secrétariat d’État plein et entier"

Lettre ouverte à la nouvelle secrétaire d’Etat, Marie-Colline Leroy,

et à l’ensemble du gouvernement De Croo

Nous, associations féministes et de défense des droits des femmes, du nord comme du sud du pays, saluons la désignation rapide d’une nouvelle secrétaire d’État à l’égalité des genres, des chances et à la diversité, en la personne de Marie-Colline Leroy. Il y a une semaine, Sarah Schlitz démissionnait de ce poste, assumant les conséquences des erreurs commises par son cabinet et par elle-même. Or, à peine cette démission validée par le Premier ministre, certaines factions politiques y ont vu des opportunités. Dissoudre ce cabinet ? Éparpiller ses compétences ? Nous sommes rassurées de constater que l’utilité de ce portefeuille d’actions a été réaffirmée. Mais ne soyons pas naïves et naïfs : nous pouvons raisonnablement craindre que ces attaques répétées – nous ne parlons pas uniquement du "logo-gate" – ne visaient pas uniquement la messagère, mais bien les compétences et les luttes qu’elle incarne.

Nous observons avec inquiétude les forces conservatrices et réactionnaires gagner du terrain, diffuser leurs discours et leurs idéologies. Nous savons le peu de cas que ces courants font du secteur associatif, des droits des femmes, des minorités sexuelles et de genre… sauf quand il s’agit de brandir l’égalité en étendard pour mieux cibler et rejeter certains groupes de population soi-disant étrangers à ces valeurs. Plus que jamais, la lutte pour l’égalité des genres, de chances et pour la diversité mérite un secrétariat d’État plein et entier, voire un ministère dédié et nous en faisons d’ores et déjà une revendication centrale pour le prochain gouvernement.