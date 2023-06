Carte blanche : l’industrie du jeu d’argent n’est-elle pas elle-même dépendante de l’activité des joueurs dépendants ?

Aujourd’hui, la question n’est pas tant de savoir combien de joueurs en difficultés nous dénombrons, mais combien de joueurs en difficultés nous dénombrerons demain. En tant que professionnels des addictions, il nous appartient également d’évoquer la question des risques dans un contexte d’une publicité décomplexée qui banalise la pratique des jeux de hasard et d’argent.

Le problème de la publicité concerne non seulement les jeux de hasard et d’argent "en présentiel", mais également ceux en ligne. En effet, nous constatons que la prévalence du jeu excessif est de 5 à 10 fois plus élevée pour les jeux en ligne que hors ligne (Papineau & Leblond, 2010 ; Griffiths et al, 2009).

Concrètement, deux joueurs en ligne sur dix sont engagés dans des pratiques problématiques : 9,4% sont classés comme joueurs à risque modéré et 13% comme des joueurs excessifs en grande difficulté avec leurs pratiques de jeu (Costes & Eroukmanoff, 2018).

Il nous paraît également indispensable d’évoquer la question des jeux de hasard et d’argent chez les jeunes. En effet, le public jeune est plus à risque d’avoir une pratique excessive de jeux, qu’il s’agisse des adolescents ou des jeunes adultes (Tovar et al., 2013; Wardle et al., 2007). Une étude française (ENJEU-mineur, 2021), réalisée auprès de 5000 jeunes de 15 à 17 ans, nous indique que le pourcentage de jeunes joueurs problématiques a plus que triplé entre 2014 et 2021.

Or, les prestataires de jeux n’hésitent pas à cibler leurs publicités sur les jeunes en leur montrant le plaisir qu’ils auraient à jouer. Et cela fonctionne. Par exemple, durant l’Euro 2020, 42,7% des joueurs belges en ligne ont moins de 29 ans, dont 8,7% ont à peine entre 18 et 20 ans (rapport de la CJH sur l’Euro 2020). Plus récemment, une étude démontre que les jeunes sont particulièrement influencés par les publicités sur internet et sur les réseaux sociaux, ce qui peut rapidement les attirer vers les jeux de hasard et d'argent (Rossi & Nairn, 2022).

Une autre étude qui se concentre sur l’influence de la publicité en ligne (sites, pop-up et réseaux sociaux) auprès des jeunes joueurs établit qu’il existe un lien significatif entre le fait d’être exposé aux publicités en ligne et le fait de jouer (Noble et al., 2022).

À ces différents constats, s’ajoutent d’autres chiffres interpellants. En 2019 en France, alors que la proportion de joueurs problématiques est de 6%, leurs dépenses représentent 38,3% des dépenses totales de l’ensemble des joueurs (Coste, 2020). Une question d’éthique et de morale se pose alors : l’industrie du jeu d’argent n’est-elle pas elle-même dépendante de l’activité des joueurs problématiques ?

En conclusion, nous pouvons dire qu’en banalisant les jeux de hasard et d’argent, les publicités invitent non seulement un public de plus en plus large à jouer, mais également un groupe de joueurs problématiques déjà en souffrance à maintenir leurs habitudes de jeux.

En tant que professionnels du secteur, nous sommes donc catégoriques sur le caractère essentiel de cet Arrêté Royal du 09 mai 2022 et de son application dès juillet 2023.

Signataires :

Mme Caroline Mignot (Psychologue clinicienne, Cliniques universitaires Saint-Luc, Clinique des Troubles liés à Internet et aux Jeux)

Mme Martine Grooten (Assistante sociale, thérapeute, SSM Alfa)

Mr François Mertens (Psychologue clinicien, Coordinateur Joueurs.aide-en-ligne.be, Asbl Pélican)

Mme Ariane Lakaye (Psychologue clinicienne, Hôpital de jour universitaire La Clé)

Dr Gaëtan Devos (Psychologue clinicien - PhD, Centre Confluence, Grand Hôpital de Charleroi, Asbl le Domaine, UCL)