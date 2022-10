Carte Blanche "In het Frans" pour An Pierlé au festival FrancoFaune

Avec une cinquantaine de concerts dans 20 lieux culturels, le festival Francofaune se tient jusqu’au 16 octobre en Wallonie et à Bruxelles. Parmi les artistes, il accueillera pour trois dates la chanteuse gantoise An Pierlé, qui a décidé de se lancer un beau défi en chantant exclusivement en français dans une carte blanche intitulée "An Pierlé in het Frans".

"Le festival Francofaune m’avait demandé déjà plusieurs fois de participer à des spectacles des autres", explique An Pierlé. "Et puis je me suis dit : j’ai plein de chansons que j’écris pour le plaisir ou pour les autres, et je ne fais jamais rien avec, faisons alors ça […]. On s’amuse tellement, donc je suis très curieuse de voir ce qui va se passer."