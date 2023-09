Carte blanche : il est temps de reconsidérer notre approche de la santé mentale

La statistique est implacable et vient de tomber: 1 belge sur 4 a consommé des psychotropes en 2022. Que les troubles soient anxieux, dépressifs, ou simplement de sommeil, notre dépendance à cette classe de médicaments est immense.

Alors non, je ne suis pas médecin. Mais avec mes cofondateurs d’une société active dans la santé mentale, nous avons lu et épluché des dizaines d’études et livres, interagi et organisé des dizaines d’ateliers sur des sujets de santé mentale, avec les meilleurs experts Belges.

En tant qu’ancien cadre, j’ai vu aussi l’étendue du problème et agi à mon échelle, pour finalement lancer ma propre société. En 3 ans, nous avons mis en place "une recette du succès" pour réellement améliorer les choses dans des dizaines organisations.

Car non, sensibiliser les médecins ne suffira pas. Oui, certains (beaucoup ?) dégainent un peu facilement leur carnet de prescriptions.

Mais comment leur en vouloir, à l’heure où les pilules sont largement remboursées mais pas les soins psychologiques, même si cela progresse ? Ou le stress global continue sa lente progression ? Ou les crises succèdent aux crises, sans parler de l’hyperconnection digitale, et de l’écoanxiété qui ne va faire que monter au rythme du changement climatique ?

Alors, il est temps d’agir, collectivement. On peut le faire dans sa famille, son club, sa société, peu importe. Voici quelques pistes de réflexions :

Savoir

On ne peut traiter un problème si on n’en n’est pas conscient. Mais c’est compliqué, car un trouble de santé mentale ne donne pas des boutons comme la varicelle: c’est difficile de savoir si ce qu’on vit est "normal".

Que ce soit des auto-évaluations, de la méditation, ou une enquête courte mais régulière en entreprise, il est pourtant possible d’aider chacun à mieux se connaître, et distinguer un simple stress passager d’un haut risque de burnout.

De plus, le tabou autour de la santé mentale est profond. Alors, commençons par poser la question autour de nous. Que vous soyez une famille de deux personnes ou un des grands employeurs belges, peu importe. Le tabou est notre premier ennemi.

Et oui, la vulnérabilité est une force: parler de ses difficultés peut aider d’autres à s’ouvrir. Enfin, et ce n’est pas un moindre bénéfice, s’ouvrir permet d’inverser une tendance: là une une personne sera moins "bien" sans raison apparente sera plutôt stigmatisée au boulot ou à la maison, une autre qui s’est ouverte verra les attitudes changer, et l’aide affluer.

Agir par soi-même

Si le trouble est encore léger, mieux vaut agir tôt que tard. Ce n’est pas si évident. Nous avons grandi dans une culture occidentale du déni de son corps et de ses émotions. On en paie le prix, et il est presque amusant de constater que les récentes avancées des neurosciences donnent raison à des milliers d’années de sagesse orientale: méditation, respiration, écoute de soi et intégration corps/esprit, font partie des clés modernes.

Mais on peut aussi apprendre des techniques de gestion de son stress, de son irritabilité et sa colère, mieux composer son agenda, investir dans des hobbys complémentaires à notre travail, etc. Je pense aussi qu’une connaissance de base de la psychologie, des neurosciences, et des techniques simples de mieux-être devrait être au programme de chaque école et étude supérieure - tant pour les profs que pour les enfants.

On n’aidera pas nos jeunes sans que ceux qui les entourent comprennent les mécanismes de l’anxiété, de la colère, des troubles dépressifs, et autres.

Se faire aider

L’animal social que nous sommes agit mieux en connection avec les autres. L’aide professionnelle via la thérapie, si elle se base sur une bonne relation avec le thérapeute (l’alliance thérapeutique) et des méthodes prouvées scientifiquement, est un mécanisme qui a prouvé son utilité.

Par exemple, il est largement démontré que les méthodes de type "cognitivo-comportementales de l’insomnie" sont plus efficaces à long terme que les somnifères et autres tranquillisants. Mais à défaut, avoir son réseau, ou au moins une personne qui est un allié indéfectible donne aussi des résultats. Bref, rester seul avec ses difficultés est la pire des solutions

Etre proactif

Le monde médical a un langage propre et une dichotomie claire entre "personne" et "patient". Un soucis ? Un diagnostic, un traitement, et on voit: reste-t-on un patient ou est-on guéri? Mais la santé mentale répond mal à cette dichotomie. De nombreux troubles sont en fait des "spectres" dont l’étendue est très large et la présence, variable. Elle demande un investissement continu et proactif.

Par ailleurs, la psychologie positive, pourtant décriée, à fait ses preuves maintenant pour donner des outils et solutions à ceux qui veulent continuer à investir en eux, même quand “tout va bien”. En fin de compte, la clé de la résilience est là: se préparer à un événement difficile avant qu’il n’arrive. Tout comme il vaut mieux faire de l’exercice physique avant d’avoir un problème lié à la sédentarité…

Ces 4 points ont fait leurs preuves, mais il est encore tôt. Et je ne prétends pas avoir la solution définitive. Je propose ici une autre lunette, différente de ce qu’on peut souvent lire, loin, je l’espère des batailles de clochers entre diverses professions, pour qu’on ose enfin, collectivement, se remettre en question.

Certes, les médicaments ont aussi leur utilité, mais leur place devrait être nettement moins importante. Ce qui est, en fin de compte, fondamental, est de faire de la santé mentale une responsabilité collective, dans chaque entreprise, famille, et école, et non le simple objet d’une prescription.

Alexandre Vandermeersch



cofondateur d’Evoluno, une société active dans la santé mentale, via les entreprises (B2B). Avec des experts en digital et un psychologue, il a décidé de proposer une approche différente du sujet, basé sur les neurosciences, qui combine une solution digitale d’auto-apprentissage, un réseau de psychologues, et la mise en place d’une dynamique vertueuse chez ses clients.