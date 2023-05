Carrières en politique : "Si on a des députés qui sont des combattants, on doit les garder", affirme Raoul Hedebouw (PTB)

Et au sein des autres partis, force est de constater que les opinions n’ont pas changé non plus. "Sur le cumul des mandats et sur la durée, sur le plan personnel, à chaque fois que j'ai eu 10 ans dans une fonction, j'ai trouvé qu'il était temps que je me retire pour laisser la place à d'autres qui étaient plus motivés", affirme Christie Morreale, vice-présidente du Gouvernement wallon et ministre de l’Action sociale (PS). "Et j’ai le sentiment que ce sera pareil en tant que ministre."