Carrière de Dongelberg : la zone de secours du Brabant wallon favorable au retour prochain des clubs de plongée

Les activités de plongée vont bientôt reprendre dans l’ancienne carrière de Dongelberg, près de Jodoigne. De quoi rassurer les clubs de plongée, sportifs, militaires et autres secouristes qui fréquentent le plan d’eau.

Après la tragique noyade d’un plongeur, le 16 avril dernier, le site avait été fermé sur ordre du bourgmestre, Jean-Luc Meurice. Un site où deux autres plongeurs s’étaient déjà noyés, il y a quelques années.

Ce jeudi, un officier de la zone de secours du Brabant wallon a inspecté les lieux, en présence de responsables du centre de plongée de Dongelberg, du secrétaire du club de plongée de Jodoigne, du président de la Fédération belge de plongée subaquatique et du bourgmestre.

"Les mesures de sécurité sont respectées et mes recommandations vont être appliquées", explique le capitaine Demeester, de la zone de secours. "Il y a une bouteille d’oxygène, une trousse de secours, la présence d’un plongeur certifié et d’un sauveteur, ainsi qu’une corde de rappel. Et le centre disposera bientôt d’un défibrillateur cardiaque. C’est donc un feu vert, pour moi !"

Les plongeurs devront aussi signer le règlement d’ordre intérieur. La réglementation prévoyait déjà une visite médicale et une assurance obligatoire. Ce qui ne permet pas d’écarter tout risque d’accident cardiaque. "Un problème de santé n’est pas toujours détecté. Et dans l’eau, cela peut poser problème", explique Inge Simonet, gestionnaire du Centre de plongée de Dongelberg.

Dès le volet administratif complété et la convention avec la SWDE (propriétaire du site) signée, le bourgmestre pourra réautoriser l’accès au site. Peut-être fin de semaine prochaine ! Il rappelle que la plongée sauvage est interdite et dangereuse. Le site est d’ailleurs clôturé et surveillé par la police.