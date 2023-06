"Carrière Cop&Portier" à Flémalle: le rapport du SPW sur le bureau de la ministre de l'environnement

Le département de la police et des contrôles de la Région wallonne a constaté en avril que seul un camion sur 7 était bâché à la sortie de la carrière. Les agents ont constaté aussi la présence de mélanges bitumeux dans les cailloux.

Le responsable de la carrière, lui, affirme faire preuve de bonne volonté

De son côté, Ludovic Danse, le responsable de la carrière Cop&Portier, affirme depuis faire preuve de bonne volonté: "Le plus important, c'était l'arrosage. L'arrosage est fait. On nous a demandé de bâcher les camions, donc depuis maintenant un gros mois, en aucun cas les camions de chez nous ne circulent encore sur le site non bâchés." Quant aux résidus bitumeux: "On a carrément annulé et demandé à tous nos clients et à nous-mêmes de ne plus traiter ce genre de produit ici. Donc ils vont dans un autre site où on les accepte" précise Ludovic Danse.

La commune, elle, attend la décision de la ministre fin juin et les résultats d'analyses des poussières pour décider des mesures qu'elle prendra concernant la carrière Cop&Portier.