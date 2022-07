Carrie Underwood reprend Ozzy Osbourne

Elle a proposé cette cover dans le cadre des Apple Music Sessions, qui propose aux artistes d’associer leurs propres compositions à leurs reprises préférées lors d’un set live intimiste.

“C’est l’une de mes chansons préférées depuis toujours ", a expliqué Carrie Underwood. " J’ai toujours trouvé que c’était une chanson un peu country et cela fait longtemps que j’avais envie de la chanter. "

Elle en a aussi profité pour reprendre " No More Tears " de 1991 en plus de ses propres titres, " Ghost Story " et "Blown Away ".

En mai dernier, elle avait déjà repris les Guns N’Roses… avec Axl Rose!