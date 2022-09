“Carrie, la vengeance” : remake d'un cauchemar intemporel de Stephen King

Plusieurs de ces films sont devenus des classiques comme “Les évadés”, “La ligne verte”, "Christine” ou encore “Shining”. Ce dernier a été marqué par des tensions entre Stephen King et Stanley Kubrick concernant certaines tournures prises par le film ou même leurs idées sur les fantômes, le premier y voyant une forme de malédiction tandis que le second y voit l’espoir d’une vie après la mort. Face à un film qu’il désavoue, le romancier se lancera dans une transposition plus fidèle de son livre en 1997 avec une minisérie de trois épisodes dirigés par Mick Garris. Ce dernier avait déjà adapté l’auteur en 1994 dans “La nuit déchirée” et le refera en 2004 avec “Riding the bullet”. En 2017, le King de l’horreur avait droit à quatre films : deux sur Netflix avec “1922” et “Jessie” et deux sur grand écran avec “Ça” et “La tour sombre”. Si ce dernier a connu un sort extrêmement défavorable financièrement, le film d’Andy Muschietti a su s’imposer comme un énorme succès, devenant même le plus gros succès du cinéma d’horreur avec plus de 700 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 35 millions. Cette année, Stephen King a connu une nouvelle adaptation avec “Firestarter”, avec Zac Efron au casting, et se retrouvera sur Netflix avec” Le téléphone de M. Harrigan”. Ce dernier sera disponible le 5 octobre sur la plateforme, le même jour que la diffusion de “Carrie, la vengeance” sur Tipik.