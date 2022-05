Carrefour rappelle un fromage d'abbaye qui pourrait contenir de la listeria

Les supermarchés Carrefour rappellent auprès de leur clientèle le fromage d'abbaye de la marque Carrefour, conditionné en bloc de 230 grammes. Le produit en question, élaboré par Milcobel, pourrait contenir de la listeria.

Le fromage était vendu au rayon "Traiteur" de certains magasins Carrefour et Mestdagh en Belgique. Les dates de durabilité minimales étaient comprises entre le 12 et le 14 mai. Numéros de lot: 5404454I, 5500955I, 5903159I et 5A0735AI.

Le fromage a été vendu du 15 avril au 4 mai.