Carrefour rappelle des filets mignons de porc à cause d'une erreur d'étiquetage

L'enseigne Carrefour, en concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), invite jeudi ses clients à ramener des barquettes contenant 600 grammes de filets mignons de porc sauce champignons, à cause d'une erreur d'étiquetage.

Les étiquettes de ces produits, vendus au rayon traiteur de certains Carrefour Belgique et arborant la dénomination "pain de viande sauce tomates", n'affichent pas l'allergène "lait".

L'article, de la marque Carrefour The Market, porte le code EAN 5400101090705, le numéro de lot 634611 et est à consommer avant le 16 avril 2023. Les produits ont été vendus entre le 6 et le 7 avril 2023.

Les personnes allergiques au lait sont invitées à ramener les barquettes au point de vente où elles ont été achetées. Si le produit a déjà été consommé, Carrefour invite ses clients à consulter un médecin.

Le produit ne représente aucun danger pour la clientèle non allergique. Pour toute information complémentaire, le service "consommateurs" de Carrefour Belgique est joignable au numéro gratuit 0800/910.11, de 08h30 à 20h00 du lundi au samedi.