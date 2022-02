Carrefour et le média Brut annoncent la création d’une plateforme de "live shopping"

D’autant que de son côté, Brut a un bon argument : il connaît ses audiences. "Ça fait partie de son modèle économique, explique Damien Van Achter, journaliste et spécialiste des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d’entreprises qui ont mis du temps à connaître et qualifier leur audience, Brut le fait depuis le jour 1." Or, c’est le principe même du live shopping, ajoute-t-il : "En Asie, on est sur du format qui est presque du one to one, on a un flux personnalisé : chacun va voir dans son flux d’articles et de vidéo personnalisé exactement ce qu’il attend d’avoir."

Xavier Degraux abonde dans ce sens : "Sur la connaissance de ses audiences, Brut se vend très bien. Ils communiquent sur ce qu’ils sont capables de faire, même si ce n’est pas certain que ce soit à la hauteur à l’intérieur. Il n’y a pas 36.000 médias qui ont cette stature continentale, une ampleur, une empreinte suffisamment large." Sans compter le fait que Brut est très bien placé chez les 18-34 ans. "D’un point de vue business, ça paraît évident que Carrefour a ciblé les jeunes, acquiesce Damien Van Achter. C’est très large : le pouvoir d’achat est moins élevé, donc il faut faire plus parce que la marge sur chaque vente est plus faible."

Mais pour certains journalistes, ce mélange des genres entre un média, qui diffuse du contenu journalistique et emploie des titulaires de la carte de presse, et un leader de la grande distribution pose question.