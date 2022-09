Les groupes de distribution français Carrefour et Auchan sont ciblés en Italie par une enquête sur une possible fraude fiscale à hauteur d'1,8 milliard d'euros, ont annoncé mercredi le parquet de Milan et l'agence de presse Ansa.

Selon le parquet, la fraude a été organisée par le truchement d'un réseau complexe d'entreprises étrangères, sur base de fausses factures. Cela aurait notamment permis d'éluder pour plus de 260 millions d'euros de TVA.