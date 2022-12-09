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Ukraine - Україна

Дитяча їжа бренду "Carrefour"небезпечна для немовлят

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il y a 27 minutesTemps de lecture1 min
Par Charlotte Legrand

Торгова марка супермаркету "Карефур"знімає з торгівлі дитяче блюдо "Стручкова квасоля та картопля",яке продається під торговою маркою "Carrefour Baby bio", бо продукт містить занадто високий рівень нітратів.

 

Якщо ви придбали цей продукт, перевірте, чи є штрих-код "3560071206307". Відповідні готові страви мають термін придатності 25.05.2023 та 26.05.2023.

Ви можете принести ці продукти назад до точки продажу Carrefour і отримати відшкодування. За будь-якою додатковою інформацією можна також зв’язатися зі службою обслуговування клієнтів Carrefour Belgium за безкоштовним номером 0800/910.11 з 8:30 до 20:00 з понеділка по суботу.

Un produit pour bébés à ne pas consommer

 

La marque de supermarchés Carrefour rappelle auprès des consommateurs le plat pour bébé "Haricot vert et pomme de terre". Il est vendu sous la marque " Carrefour Baby bio ". Le produit contient un taux de nitrates trop élevé.

 

Si vous avez acheté ce produit, vérifiez si le code barre est " 3560071206307 ". Les plats préparés concernés ont pour dates de péremption le 25/05/2023 et le 26/05/2023. 

Vous pouvez ramener ces produits dans un point de vente Carrefour et en obtenir le remboursement. Pour toute information complémentaire, le service consommateurs de Carrefour Belgique peut être également contacté, via le numéro gratuit 0800/910.11 de 08h30 à 20h00 du lundi au samedi.

 

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