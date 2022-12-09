Дитяча їжа бренду "Carrefour"небезпечна для немовлят

Торгова марка супермаркету "Карефур"знімає з торгівлі дитяче блюдо "Стручкова квасоля та картопля",яке продається під торговою маркою "Carrefour Baby bio", бо продукт містить занадто високий рівень нітратів.

Якщо ви придбали цей продукт, перевірте, чи є штрих-код "3560071206307". Відповідні готові страви мають термін придатності 25.05.2023 та 26.05.2023.

Ви можете принести ці продукти назад до точки продажу Carrefour і отримати відшкодування. За будь-якою додатковою інформацією можна також зв’язатися зі службою обслуговування клієнтів Carrefour Belgium за безкоштовним номером 0800/910.11 з 8:30 до 20:00 з понеділка по суботу.