Carrasco : "les Gallois ont été un peu plus costauds que nous dans l’impact"

"Face à la Pologne, on a été plus concret", embraye Carrasco. "Ce soir c’était un peu plus compliqué de concrétiser les occasions. Après c’était un match compliqué à l’extérieur avec un bon public face à une équipe assez costaude, qui défend bien et qui est agressive. On savait que ça allait être un match comme ça, avec beaucoup d’impact. Ils ont été un peu plus costauds que nous dans l’impact. "



Les regrets sont d’autant plus grands que les Pays-Bas, leaders du groupe, ont également été accrochés. "Sachant que les Pays-Bas ont partagé, cela aurait été un bon résultat de gagner. Mais bon, on a quand même travaillé dur. On ne doit pas retenir que le mauvais. On doit continuer à travailler pour s’améliorer", insiste le joueur de l’Atletico.



"Il n’y a encore rien de joué", positive Witsel. "On a encore les cartes en main. On peut encore le faire (se qualifier). A nous de directement nous remettre dedans contre la Pologne. Et si on gagne, le match de septembre contre les Pays-Bas sera décisif".