Carrasco fier des Diables : "Respect aux talentueux jeunes joueurs qui viennent d’arriver chez nous"

Les Diables Rouges se sont imposés sur la pelouse de l’Allemagne (2-3) en match amical pour la première fois depuis 1954. Un bel exploit pour la deuxième de Tedesco à la tête de l’équipe national qui tombe à l’issue d’une rencontre très intense, bien commencée par la Belgique. Yannick Carrasco a ouvert la marque après six minutes et Romelu Lukaku a doublé la mise après neuf minutes.

Une rencontre et plus globalement un rassemblement réussi pour les Diables qui ont été félicités par Domenico Tedesco, comme l’a expliqué Carrasco au micro de Pierre Deprez : "Il a dit qu’il était fier de notre prestation, de notre premier rassemblement. Il dit aussi que c’est dommage qu’il doit nous laisser partir parce qu’il aime bien travailler avec nous. Il a aimé notre semaine à l’entraînement, notre réaction en match. Et en tant qu’équipe, on évolue bien. Il est fier de nous. Maintenant, pas mal de mois vont passer donc il va rester en contact avec pas mal de joueurs, voir tous les joueurs pour revenir de la meilleure des manières en juin".

Yannick Carrasco était également content de ce rassemblement et satisfait des prestations et du comportement des jeunes qui vivaient leur première sélection : "Il y a une assez nouvelle équipe, avec pas mal de jeunes, de l’envie, pas seulement en match, même à l’entraînement les gens ont envie d’apprendre, ils ont envie de s’améliorer, ils veulent suivre le coach dans les idées qu’il a".

Le Colchonero ne lançait cependant pas une critique à Roberto Martinez, l’ancien sélectionneur des Diables : "Chacun à sa manière de travailler. Martinez avait une méthode, Tedesco a une autre méthode. L’intensité par exemple aujourd’hui, alors que Martinez avait plutôt une stratégie offensive avec les ailiers, les numéros 10, jouer d’une certaine manière. Aujourd’hui, lui, c’est aller chercher très haut, courir, pressing un contre un, pas avoir peur de jouer homme contre homme derrière. Tout ça fait qu’on doit rester concentrer tout un match parce qu’à chaque moment ça peut être dangereux pour nous parce qu’on doit avoir confiance en nos partenaires, qu’il puisse récupérer le ballon. Tout ça fait qu’on est connecté tous ensemble".

Dans le système de Tedesco, Carrasco a pu quitter son rôle de piston gauche pour redevenir l’ailier percutant que l’on connaît. Une délivrance pour lui, même s’il n’a pas oublié de faire son travail défensif pour autant : "Depuis mon enfance, je suis un joueur offensif donc ça fait plaisir de jouer plus haut mais ce n’est pas pour autant que je n’essaye pas d’aider mon arrière gauche. Surtout qu’Arthur le fait très bien mais ce n’est pas sa position naturelle donc j’essaye de le guider un maximum. Jan à côté essaye aussi de le coacher et de l’aider. Quand il y a des un contre un et qu’on peut faire des 2 contre 1, j’essaye de venir l’aider. Je pense que si tout le monde fait ça, avec le talent qu’on a, on pourra faire quelque chose de beau".

Mais le premier buteur de soir ne s’enflamme pas, même s’il reste compétiteur et qu’il souhaite continuer à faire briller la Belgique : "Il ne faut pas s’affoler non plus. Il y a encore énormément de travail. Mais on prouve aux gens que la Belgique est toujours là. Parce que les gens avaient un peu de doutes et disaient que la génération dorée était passée. Respect aux talentueux jeunes joueurs qui viennent d’arriver chez nous, qui se sentent bien, qui écoutent et ça prouve que la Belgique est toujours là. On va essayer de se qualifier à l’Euro et pouvoir se battre contre l’Europe".

Le Madrilène est également très heureux d’avoir pu trouver le chemin des filets : "C’est toujours une fierté de marquer pour sa nation. Même si c’est un match amical, ça reste l’Allemagne. Donc c’est toujours une fierté. Et en plus mettre le 0-1 pour pouvoir avantager l’équipe. C’est toujours chouette".