Carrasco buteur avec l'Atlético de Madrid, tenu en échec après avoir mené de 3 buts

L'Atletico Madrid a été accroché par l'Espanyol Barcelone (3-3) mercredi lors de la 36e journée de Liga. Les Colchoneros, qui auraient pu se réinstaller à la 2e place en cas de victoire, sont 3e avec 73 points, 1 de moins que le Real, 2e, qui a battu le Rayo Vallecano 2-1 plus tôt dans la soirée.

Tout avait pourtant bien commencé pour les troupes de Diego Simeone, avec Yannick Carrasco et Axel Witsel présents au coup d'envoi. Niguez (21e) et Griezmann (44e) permettait aux Madrilènes de mener 0-2 à la pause. Carrasco portait même le score à 0-3 en début de seconde période (46e), avant d'être sorti à la 88e. L'Espanyol a ensuite réduit l'écart par Montes (64e), avant que Joselu (75e sur penalty) et Vinicius Souza (79e) ne ramènent l'égalité au marquoir.