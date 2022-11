Carrasco après la défaite des Diables face à l’Égypte : "Une perte de balle stupide sur le premier but"

Si les Diables se sont inclinés face à l’Égypte, certains Belges peuvent se montrer satisfaits de leur prestation individuelle. Bien en jambes, Yannick Carrasco n’aura néanmoins pu empêcher la défaite des siens.

Un revers qui s’explique notamment par deux buts encaissés loin d’être inévitables. "Le premier c’est une perte de balle stupide. Mais ça peut arriver, temporisait l’ailier. Sur le second, nous essayons d’aller les chercher plus haut et puis le ballon part dans le dos de la défense."

Replacé un peu plus tard derrière Openda, Carrasco a pu ponctuer sa bonne prestation d’une passe décisive. "J’ai essayé de percuter et d’amener du danger tout en travaillant défensivement." Un investissement qui n’était d’ailleurs pas de trop à côté de l’apathie de certains Diables dans les duels. "Dans ce genre de match, il faut gagner les deuxièmes ballons pour que l’équipe se sente forte et puisse jouer haut, pointait le Madrilène. Mais il fallait se remettre en jambes, ça faisait un moment qu’on ne s’était pas retrouvés." L’offensif belge ne craint donc pas le pire pour lui et ses coéquipiers. "Ça va passer, une défaite ça arrive. À nous de prendre le plus de points possibles sur nos trois matchs de poule et ainsi se qualifier" concluait, non sans sérénité, Yannick Carrasco.