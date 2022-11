Carpates : une playlist automnale de la Dolce Vita

00:00 - J. Brahms - Danse hongroise n°1 en sol mineur

Andreas Ottensammer, clarinette, Oszkar Ökrös, cymbalum + quintette à cordes mené par Leonidas Kavakos

05:23 - V. Cosma - Sirba (bande originale du film Le grand blond avec une chaussure noire)

07:24 - B. Bartok - Danses populaires roumaines

Vincent peirani et François Salque

11:46 - V. Silvestrov - 4 Spiritual Songs : Cherubic Song

Chœur de la Radio Lettonne

13:59 - A. Baldych - Poetry

Adam Baldych, violon - Paolo Fresu, trompette - Krzysztof Dys, Piano - Dawid Fortuna, Drums - Michał Barański, Bass

17:41 - K. Komeda - Rosemary's Baby

Natalia Mateo

22:41 - A. Dvorak - Danse slave pour piano à 4 mains op.75. Dumka

Claire Désert et Emmanuel Strosser

27:56 - Traditionnel Yiddish - Di goldene pave

Noëmi Waysfeld, chant - Kevin Sedikki, guitare

30:46 - Andras Dés Trio (composition et interprétation) - Lullaby under the sky

35:38 - H. Giraud - La Tendresse

Les yeux noirs

38:35 - A. Desplat - The Grand Budapest Hôtel (extrait de la bande originale du film)

40:33 - Vittorio MONTI - Csardas

Edgar Moreau et Pierre-Yves Modique

45:17 - G. Bregovic - Underground Tango (extrait de la bande originale du film)

Orchestre de la Radio de Belgrade

50:26 - Traditionnel polonais - Teskno mi

Anna Maria Jopek

53:09 - R. Lakatos - Tomata grove

Roby Lakatos et son Ensemble Tzigane

57:21 - J. Petersburski - To Ostatnia Niedzela

A-M Jopek et Gonzalo Rubalcaba, piano

01:01:20 - Bojan Z - Sabayle blues

01:06:46 - F. Liszt - Rhapsodie hongroise en ut dièse mineur pour cymbalum et accompagnement

Roby Lakatos, violon et dir. Ensemble tzigane

01:15:14 - M. Leontowitsch - La petite hirondelle

Chœur de femmes de Gori

01:17:18 - L. Janacek - Sur un sentier recouvert : 10. La chevêche ne s’est pas envolée

Jan Bartos, piano

01:20:57 - M. Wasilewski - Do Rycerzy, do Szlachty, do Mieszczan

Marcin Wasilewski Trio et Joakim Milder, saxophone

01:25:31 - E. Dohnanyi - Ruralia hungarica Op 32b : I. andante rubato

Sonia Wieder-Atherton et le Sinfonia Varsovia

01:32:06 - Traditionnel slave - Le temps du muguet

Sirba Octet - Nicolas Kedroff, balalaika - Christian Arming, dir. Orchestre Philharmonique Royal de Liège

01:35:27 - A. Dvorak - Danse slave pour piano à 4 mains. Dumka

Duo Crommelynck

01:39:42 - A. Baldych - Polésie

Adam Baldych et Helge Lien Trio

01:47:07 - Doina si joc de Marian

Marian Miu, cymbalum

01:49:34 - Traditionnel Yiddish - Le costume neuf

Noémi Waysfeld

01:51:45 - M. Rantanen - Variations sur un thème ukrainien

Christophe Delporte, accordéon

01:55:00 - A. Karas - The third man (extrait de la bande originale du film)

01:57:11 - D. Ellington - Ebony Rhapsody, d'après la rhapsodie hongroise n°2 de F.Liszt

Duke Ellington and his Orchestra, with Ivie Anderson (vocals)

02:00:30 - F. Liszt - Rhapsodie hongroise en mi majeur n°10

Nelson Freire

02:06:04 - F. Krawczyk - Jeux d'enfants d'après les chansons moraves de Janácek, n°3

Sonia Wieder-Atherton

02:07:15 - Przed burzą

Teskno - Joanna Longic-Tokarska

02:11:26 - B. Smetana - La Moldau

Remy Van Kesteren, harpe

02:15:09 - B. Stenson - Wedding Song from Poniky, d’après Bartok

Bobo Stenson Trio

02:22:24 - F. Snetberger - Landscapes pour guitare et trompette : Hajnal

Ferenc Snétberger et Markus Stockhausen

02:29:01 - Craddle Song

Barbara Wiernik

02:34:58 - B. Bartok - extrait des Chansons folkloriques hongroises du district de Csík pour piano

Vikingur Olafsson

02:35:48 - Z. Kodaly - Chanson du soir pour chœur mixte a capella

Pecsi Kamarakorus

02:38:27 - M. Neveol - Rêve

Vincent Peirani et François Salque

02:45:47 - K. Komeda - Sleep safe and warm

Leszek Mozdzer, Piano

02:52:02 - I. Bittova - Paraskeva

Iva Bittova, violon et voix

02:58:58 - B. Bartok - Un soir au village, pour violon et piano

Gilles Apap, violon - Diana Ketler, piano

03:01:30 - G. Fröst - Klezmer Dance n°2

Martin Fröst, clarinette + Royal Stockholm Philharmonic Orchestra / Göran Fröst