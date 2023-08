Caroline Wozniacki rêve d’un retour gagnant, comme Kim Clijsters 14 ans avant elle

Faire son retour juste avant l’US Open, ce n’est pas non plus une surprise. Outre le fait que la Danoise vit aux Etats-Unis et s’est mariée à l’ex-basketteur David Lee, Wozniacki a vécu quelques-unes de ses plus belles émotions à Flushing Meadows. En 2009 et deux ans après ses débuts sur le circuit pro, Caroline qui n’a que 19 ans, surprend tout le monde en atteignant la finale à New-York. Une finale qu’elle perd contre une certaine Kim Clijsters tout juste revenue sur le circuit mondial après deux ans et demi de pause. Un parcours, peut-être une source d’inspiration pour la Danoise. En tout cas, le dernier Grand Chelem de la saison lui a toujours souri même si elle ne l’a jamais gagné, avec 5 participations au dernier carré de l’épreuve. Peut-être une 6e cette année ? Wozniacki doit secrètement en rêver.

Mais à l'heure actuelle, la plupart des spécialistes doutent de la capacité de Wozniacki a réalisé un retour aussi tonitruant que celui de Clijsters en 2009 mais son style de jeu tenace et son solide mental pourrait faire des ravages sur le circuit si elle parvient à retrouver toutes ses capacités physiques. Au 2e tour à New-York, elle affrontera le très solide morceau Petra Kvitova (11e mondiale et 33 ans). Une adversaire qu’elle connaît bien, les deux joueuses se sont affrontées 15 fois entre 2009 et 2018. Un challenge qui permettra vraiment de tester les capacités de Wozniacki a réaliser un véritable retour gagnant sur le circuit féminin.