Caroline Receveur révèle être atteinte d’un cancer du sein agressif et délivre un message d’espoir

Les slides vidéos de son post sont bouleversants, entre rires et larmes, l’amour pour son petit garçon, mais aussi et surtout le soutien sans faille de son mari, le mannequin et influenceur Hugo Philip. Le couple français s’était marié en 2020, et Hugo a commenté son post en affichant on ne peut plus franchement son état d’esprit : "Ad vitam aeternam, pour le meilleur et pour le pire, dans la joie comme dans la tristesse". Et ce qui est particulièrement touchant, c’est que c’est lui qui a pris la tondeuse pour raser les cheveux de sa femme. Un acte qui a marqué les internautes, sur Twitter, une femme nous souhaite d'ailleurs "de toutes avoir un mari comme Hugo Philip".