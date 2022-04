"caroline" : poésie chaotique

"caroline", c’est l’histoire de Jasper Llewellyn et Casper Hughes, rencontrés sur les bancs d’une université mancunienne et qui, rejoint par Mike O’Malley, décident en 2017 de se retrouver autour de diverses sessions d’improvisations. Ensemble, ils s’amusent à mélanger d’étonnantes influences : country, midwest, folk, classique et même de la dance music. De retour à Londres quelques années plus tard, ils sont rejoints au fur et à mesure par Magdalena McLean (violon), Oliver Hamilton (violon), Freddy Wordsworth (basse, trompette), Alex McKenzie (saxo et clarinette) et Hugh Aynsley (batterie, percu).

En 2020, le grand public les découvre avec le sublime "Dark Blue", six minutes trente-huit de méditation contemplative, de violons bourdonnants, de guitares et d'une batterie à peu de choses prêt semblable à un battement de cœur. Au loin, dans ce bordel exalté, la voix du chanteur au bout de quelques minutes murmurant "I want it all".

C'est beau, angoissant, hypnotique, à l'image de ce première album éponyme. On a discuté quelques minutes avec Mike, guitariste et l’un des piliers fondateur.