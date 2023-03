Caroline Margeridon : ses propos polémiques sur l’amoncellement des poubelles à Paris

Le lendemain, l’acheteuse du programme "Affaire conclue" a par conséquent tenu à clarifier ses propos dans une nouvelle vidéo publiée sur son profil. Avec le franc-parler qu’on lui connaît, elle y explique avoir été choquée en voyant toutes ces poubelles car elle craint qu’avec la chaleur, ce manque d’hygiène entraîne une nouvelle épidémie. "La Covid, ça nous a pas fait assez mal comme ça ?" s’agace-t-elle.

Elle affirme par ailleurs être "entièrement solidaire avec les métiers pénibles", et ce d’autant plus qu’elle travaille depuis qu’elle a 15 ans et qu’elle a dans sa jeunesse dû transporter des charges lourdes en tant que brocanteuse. Une activité qui, précise-t-elle, lui aura valu deux grandes cicatrices dans son dos.