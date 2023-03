Caroline Margeridon forcée de s’incliner face aux deux nouvelles recrues de "Affaire conclue"

Caroline Margeridon s’est une nouvelle fois montrée particulièrement combattive dans l’épisode de "Affaire conclue" diffusé ce lundi 27 mars sur la Une. Face à deux nouveaux acheteurs, l’antiquaire a clairement signifié qu’elle ne comptait pas laisser qui que ce soit marcher sur ses plates-bandes …

Pour débuter cette nouvelle semaine d’enchères, Sophie Davant accueillait non pas une, mais deux nouvelles recrues dans les rangs des acheteurs de "Affaire conclue", à savoir Léo et Baptiste Lefebvre, deux cousins à la tête d’une boutique d’Antiquités parisienne. Pour leur première participation à l’émission, ils ont ainsi pris place aux côtés de Michel Bimier, Marie du Sordet, Johan Ledoux et Caroline Margeridon, qui s’est chargée de présenter les nouveaux arrivants à ses collègues.

"Je vous présente les cousins, Léo et Baptiste, qui sont des nouveaux acheteurs parmi nous. Ils ont l'air assez redoutables..." a-t-elle entamé avant de poursuivre "Bon nous, on est les vieux, les habitués, donc on va les manger tout cru !"