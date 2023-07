Caroline Margeridon donne son avis sur le premier jour de tournage de Julia Vignali, la nouvelle présentatrice de "Affaire conclue"

Pourtant, l’acheteuse avoue avoir eu au départ quelques appréhensions concernant la nouvelle recrue de l’émission. "Au début, je me suis dit : ‘la pauvre, elle n’y arrivera pas’", confie-t-elle ainsi au magazine Gala. Avec le franc-parler qu’on lui connaît bien, elle explique ensuite qu’elle craignait que ce nouveau rythme s’avère trop intense pour la nouvelle recrue de l’émission :

"Affaire Conclue est vraiment une grosse machine de guerre. Au début, nous étions à quatre émissions par jour. Aujourd’hui, nous en sommes à six tournages. Quand on arrive là-dedans, même les acheteurs sont en panique. Alors imaginez pour la présentatrice. Je me suis dit qu’on y arriverait jamais ou qu’on allait finir les tournages à minuit".

En définitive, cette première journée d’enregistrement s’est toutefois terminée à 19h30, là où Sophie Davant terminait généralement aux alentours de 17 heures. Impressionnée, Caroline Margeridon tire donc son chapeau à Julia Vignali pour l’efficacité dont elle a fait preuve, ainsi que pour la rapidité avec laquelle elle a pris ses marques sur le plateau. "Franchement, elle a assuré grave !" souligne-t-elle.