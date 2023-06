Caroline Margeridon, bientôt aux commandes de "Affaire conclue" ? L’antiquaire répond

Alors que Sophie Davant envisage de quitter son poste de présentatrice au sein de l’émission "Affaire conclue", Caroline Margeridon s’est exprimée lors d’une interview concernant le futur de l’émission.

La semaine dernière, Télé Loisirs nous apprenait que Sophie Davant pourrait bien ne plus présenter l’émission de brocante "Affaire conclue" à partir de la saison prochaine. D’après les informations du magazine, un poste à la radio lui aurait en effet été proposé. Or, si elle venait à l’accepter, ces nouvelles responsabilités ne seraient plus compatibles avec le rythme soutenu des tournages de l’émission de vente aux enchères.

Pour l’instant, il semble néanmoins que l’affaire… ne soit pas encore tout à fait conclue ! C’est en tout cas ce qu’a révélé Caroline Margeridon, antiquaire phare du programme et meilleure amie de Sophie Davant, lors d’un entretien accordé à Télé-Loisirs : "Tout ce que je sais, c’est qu’on lui a proposé quelque chose qui l’amuse et elle rêve de faire les deux. Est-ce qu’elle pourra ? C’est en négociation. C’est indépendant de Warner, qui produit l’émission. C’est entre France Télévisions et Sophie", explique-t-elle.