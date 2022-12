Caroline Margeridon a rencontré un candidat de la Star Academy avant sa participation à l’émission

Le milieu de la télévision n’est pas exempt de rencontres fortuites plutôt amusantes. C’est ainsi le cas avec Caroline Margeridon, l’une des acheteuses vedettes d’ “Affaire conclue”. Celle qui a déjà battu des records de vente dans l’émission a ainsi diffusé une vidéo d’une rencontre faite dans une boutique visitée il y a plus d’un an. Elle était ainsi tombée sous le charme du fils de la gérante, et plus particulièrement de sa voix, recommandant même aux équipes de “The Voice” de la contacter pour que celui-ci passe les auditions. S’il ne participera pas à cette émission, il finira par intégrer un autre programme phare dans le domaine musical avec “Star Academy”.