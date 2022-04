Caroline Lamarche : “Nous avons besoin d'étincelles pour survivre dans le monde tel qu’il est”

“C’est un livre qui a pris son temps, huit ans pour être précis et qui s’est construits par petits morceaux. Écrire sur ma mère, ça m’a permis d’être plus sereine. Par contre, elle est décédée sans avoir pu être entourée de ses proches à cause de la pandémie. Et cette tristesse-là, elle ne me quitte pas”, détaille l’autrice. Et puis, La fin des abeilles raconte l’histoire d’une relation entre une mère fatiguée et sa fille qui la redécouvre.

Une histoire de femmes, finalement. Qui prennent soin les unes des autres. Parce que c’est ce que la société leur a appris, certes, mais aussi par amour.

C’est un roman qui est très intime - mais peut-être le sont-ils tous ? - comment s’est passée la rédaction ?

J’ai commencé à l’écrire suite au rêve que je raconte au début. Lorsque l’on s’occupe d’une personne dans la grande vieillesse, on est parcouru par beaucoup de sentiments mélangés. Y’a la tristesse et la douleur de voir une femme magnifique s’étioler. Je me sens personnellement plus jeune depuis que ma mère est partie. Et puis il y a aussi la colère et la culpabilité qu’un parent très âgé vous renvoie. Mais l’écriture m’a permis de me rapprocher d’elle et de me sentir plus sereine en notant toutes ces petites choses. La rédaction de ce récit s’est passée de manière compulsive, quand j’avais besoin de lâcher un peu.

C’est aussi un livre sur les rapports mères-filles et sur comment, aujourd’hui, ce sont encore souvent les femmes qui prennent soin de leurs parents. Comment expliquez-vous que cette tendance ne s’inverse pas ?

Je ne me l’explique pas vraiment. Le patriarcat est tellement enraciné dans les consciences... Je pense que le soin reste un domaine confié aux femmes. Peut-être que certains hommes ont une empathie et un sens des responsabilités naturels. Reste que ces deux choses sont induites dans l’éducation des petites filles. Ça me frappe même avec mes propres filles. Elles ont un souci du monde. La génération de ma mère travaillait énormément, mais au foyer. Elles le faisaient de manière intensive et bénévole. La fin des abeilles, c’est ça aussi : la fin des femmes au foyer avec lesquelles on a été très cruel. Je ne m’explique pas que la société tarde tant à avancer. À croire que c’est une sorte de dinosaure…

Je trouve ça incroyable que, encore aujourd’hui, aucune compensation financière digne n’existe pour aider les mères au foyer

Votre livre s’inscrit dans un contexte tragique pour les personnes âgées puisque c’est celui de la pandémie. Qu’est-ce qu’on gardera de cette époque ? Est-ce que ça représente réellement un évènement qui découle des changements ?

Je ne vois rien de cet ordre-là. Je l’espérais au début de la pandémie, mais aujourd’hui, je déchante totalement. Les gens ne veulent plus entendre parler de cette crise sanitaire et certain·es sont déjà passé·es à autre chose. Mourir sans que le monde nous salue, c’est ça qui est arrivé à ma mère et c’est terrifiant. Sommes-nous en train de réhabiliter ces femmes qui ont passé leur vie à travailler pour leur foyer ? De se rendre compte du travail qu’elles ont fourni et fournissent encore ? Je ne pense pas. Je crois qu’il y a un angle mort et une injustice qui se perpétue. Et ce qui est redoutable également, c’est la question de la non indépendance économique de ces femmes. Virginia Wolf parlait d’une “chambre à soi”, mais aussi d’un minimum de revenus qui doit revenir nommément aux femmes. Je trouve ça incroyable que, encore aujourd’hui, aucune compensation financière digne n’existe pour aider les mères au foyer.