Caroline Graham Hansen : d’une opération du cœur à la Coupe du Monde en 2 ans

A moins que vous ne soyez un fan du football des femmes ou que vous soyez Norvégien, vous ne connaissez certainement pas Caroline Graham Hansen. Pourtant, elle est une super star du jeu, une des meilleures ailières au monde. Pourtant sa carrière a loin d’avoir été un long fleuve tranquille : de graves blessures et même une opération au cœur en 2021. Mais à 28 ans, elle est prête à mener sa Norvège faire un deuxième sacre mondial.

Caroline Graham Hansen, c’est LA footballeuse norvégienne. Alors que pendant plusieurs années Ada Hegerberg se chamaille avec sa fédération, elle est là lors de chaque rendez-vous avec l’équipe nationale. Ses stats, à 28 ans, sont impressionnantes : 44 buts en 98 sélections. Son parcours en club est pas mal non plus : révélée en Norvège, elle explose à Wolfsburg (où elle joue notamment avec Tessa Wullaert) avant de filer à Barcelone en 2021 se faisant au passage une belle armoire à trophées : trois Bundesliga, cinq Pokal, deux Liga, deux Copa et une Ligue des Champions.

Pourtant, la carrière de la maîtresse à jouer norvégienne aurait encore pu être plus prolifique si elle n’avait pas été freinée par plusieurs graves blessures (jambe, genou) et même pire, en 2021, quand on lui décèle une anomalie cardiaque.

"Quand j’ai eu un problème cardiaque l’an dernier, c’était un peu étrange", explique Caroline Hansen. "La seule chose à laquelle j’ai pensé directement, c’était de savoir si ce problème allait m’empêcher de rejouer au football".

Heureusement, une opération résout le problème de cœur de la Norvégienne. Elle est de l’Euro en Angleterre avec sa sélection. Un Euro qui tourne au fiasco. Un 8-0 face aux hôtes anglaises et une dernière défaite 1-0 contre l’Autriche laissent la Norvège au stade des poules. De quoi pousser une Graham Hansen épuisée à prendre un peu de recul : "j’ai eu une grosse saison avant et après l’Euro. J’ai fait ce dont j’avais besoin. Je joue au football pour prendre du plaisir. Et j’ai eu la sensation d’avoir fait plus que ce que mon corps pouvait supporter. Ça fait plusieurs années que je joue pour la sélection maintenant même si je ne suis pas si âgée que ça. Ça m’a fait beaucoup de bien de faire cette pause."

La pause est salvatrice car depuis, la carrière de la numéro 10 s’est (ré-) emballée : une Coupe d’Espagne et une Ligue des Champions avec le Barca en 2021 et tout va bien pour Hansen, désormais prête à se reconcentrer sur sa Norvège : "j’espère vraiment qu’on fera mieux qu’à l’Euro où on a vraiment très mal joué lors de la phase de poules. On est toutes très motivées à l’idée de venger notre performance de l’été dernier en montrant qu’on est bien meilleures que ce qu’on a montré en Angleterre."

