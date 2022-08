Caroline Désir, sur le pacte d’excellence : "C’est une rentrée historique"

Point majeur de ces nouvelles réformes, le calendrier scolaire se trouve transformé de la maternelle à la dernière année de l’enseignement secondair. Les périodes de congés seront dorénavant plus homogènes et plus régulières. "On doit essayer de répondre au mieux au rythme biologique des enfants" a déclaré la Ministre.

Si le calendrier scolaire vient d'être réformé, Caroline Désir se montre également ouverte à une réorganisation future de la journée type des élèves de Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui permettrait de laisser plus de place aux activité culturelles, artistiques et sportives : "Une étude de faisabilité est commandée également à la fondation Roi Baudoin pour voir comment mettre en place cette réflexion sur les rythmes journaliers. Cela implique les acteurs de l’extra-scolaire, les académies, le monde du sport. On sait qu’on est mieux capable de se concentrer à certains moments de la journée qu’à d’autres. Donc pourquoi pas faire du sport et des activités culturelles et artistiques l’après-midi et concentrer ce qui nécessite une attention cognitive le matin."