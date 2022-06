Caroline Désir : "Le CEB c’est la meilleure façon d’assurer une égalité de traitement entre les élèves"

Dès la rentrée de septembre 2022, les élèves auront un parcours scolaire identique jusqu’en troisième secondaire : c’est le "tronc commun". "Jusqu’ici on faisait l’école sur base de référentiels qui dataient d’il y a 25 ans. Il était temps de moderniser tout cela". Ces référentiels seront aussi plus précis, année par année, discipline par discipline. "Le but est de renforcer les savoirs de base : lecture, écriture, calcul. On resserre la vis dans le début du parcours. On a aussi de nouvelles disciplines" poursuit Caroline Désir. "Actuellement l’enseignement qualifiant et trop souvent vu comme un enseignement de relégation, on voudrait permettre aux élèves de toucher à tout pour qu’ils fassent des choix éclairés et positifs, notamment vers des filières du qualifiant".

"Pour réduire l’échec scolaire et le redoublement, on portera une attention très soutenue aux besoins de chaque élève : pendant plusieurs heures par semaine, les enseignants pourront bénéficier dans leur classe, de la présence d’un autre enseignant ou d’un logopède pour aider des élèves qui feraient face à une difficulté scolaire, et aussi pour faire de la consolidation avec les élèves qui sont plus à l’aise avec la matière". "On n’a plus envie de voir une école à deux vitesses se développer avec d’un côté des parents qui peuvent payer des cours particuliers, et de l’autre côté des enfants qui n’ont pas cette aide", conclut Caroline Désir.