Caroline Désir à propos du salaire des enseignants : vu le contexte budgétaire, "on ne peut pas travailler sur tous les fronts"

Des protocoles à gogo

Lors de la manifestation, les enseignants ont également crié leur ras-le-bol face à la succession de protocoles sanitaires et à la difficulté de s’adapter. "Je comprends la difficulté de devoir s’adapter sans cesse, nous-même devons nous adapter sans cesse. Delta qui était plus grave et moins contagieux, Omicron qui était très virulent et qui a tout balayé sur son passage dans les écoles…", reconnaît la ministre.

Alors, ne faudrait-il pas changer les dernières mesures de quarantaine ? "Ce n’est pas moi qui suis à la barre pour les protocoles sanitaires. Ce sont des discussions qui ont lieu entre les ministres de la santé et parfois nous sommes impliqués là-dedans. Mais évidemment on ne peut pas faire revenir des enseignants malades."

Les réformes

La ministre ne renonce pas non plus aux réformes à venir. "Ces réformes, on doit les faire", insiste-t-elle. Selon elle, beaucoup d’enseignants et directeurs d’écoles sont d’ailleurs très conscients de cette nécessité. Le message est clair : pas de report à l’horizon.

"Vous savez qu’on a déjà reporté toute une série de réformes d’un an, voire deux ans. Or, l’année prochaine on doit commencer avec notre nouveau tronc commun pour les premières et deuxièmes primaires", ajoute-t-elle.

Par ailleurs, le Pacte pour un enseignement d’excellence a fait naître une nouvelle crainte au sein du monde de l’enseignement : une future évaluation des profs. "Ce chantier de l’évaluation n’est pas imaginé comme une sanction", rassure la ministre. Et ça non plus, pas question d’y renoncer.

Le retard dans l’apprentissage

Certains profs ont également expliqué leur désarroi face au retard d’apprentissage des élèves. A cela, Caroline Désir explique avoir mis beaucoup de moyens en personnel supplémentaire pour essayer de combler ces retards. "On les a prolongés pour le primaire déjà jusqu’à Pâques. Dans le cas du secondaire, il s’agit de moyens du Plan de relance européen qui vont venir soutenir tout cela."

On ne peut pas inventer des enseignants

Mais ce personnel encadrant a-t-il tous les diplômes requis ? "Il n’y a pas de formule magique pour lutter contre la pénurie", rétorque la ministre.

"On a pris des mesures de court terme pour procéder à des remplacements plus vite. Mais il y a aussi des chantiers de moyens et de long terme pour lutter contre la crise : améliorer les conditions de travail, revaloriser le métier pour que des étudiants s’engagent dans des filières pédagogiques… On ne peut pas inventer des enseignants", conclut Caroline Désir.

Le codeco

Enfin, la ministre s’est également prononcée sur le Comité de concertation de ce vendredi. Alors, est-elle favorable à la fin du port du masque dans les écoles ? "Quand on va pouvoir retourner en discothèque sans masque, il me semble logique que les enfants de six ans ne soient plus masqués", répond la ministre.