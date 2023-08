Caroline Chariot-Dayez : « Je vis la peinture comme une expérience spirituelle »

Caroline Chariot-Dayez est une peintre bruxelloise qui ne peint que des plis et dont "la joie est l’unique leitmotiv". Un tantinet obsessionnelle, elle explique sa démarche sans cesse renouvelée à la fois par le désir de prolonger le plaisir qu’elle éprouve à la vue de ces plis et une recherche minutieuse du détail pour que le rendu soit le plus réaliste possible. Le résultat, saisissant, évoque un instantané de photographie. "Le réalisme est pour moi une manière d’être frappée par le détail, je suis dans le réalisme dans le plus parfait acquiescement à ce qui est, c’est pour cela que je peins comme je peins" explique-t-elle au micro de Pascale Seys.

Quand elle peint, Caroline Chariot-Dayez déclare vivre "une expérience spirituelle qui se passe dans la dépossession". Le regard prend alors toute la place. Cette dépossession est accompagnée "d’une joie extraordinaire". Caroline Chariot-Dayez confie s’être longtemps sentie coupable vis-à-vis du temps qu’elle consacrait à la peinture au détriment du reste, et notamment de la mise en place de bonnes œuvres dans ce monde qui en aurait cruellement besoin. La lecture de Simone Weil, philosophe mystique, l’a rassurée :

Simone Weil a mis des mots sur ce que je ressentais, elle qui, dans ‘L’Attente de Dieu’, écrit que l’attention pure est prière.

Caroline-Chariot Dayez soulève un paradoxe : "Etonnamment, c’est au moment où l’artiste se dépossède de lui-même qu’il réalise l’œuvre la plus personnelle qui soit". Elle voit dans le fait de se retirer une expérience religieuse et utilise même le terme "tsimtsoum". Le tsimtsoum est un concept issu de la Kabbale qui signifie "contraction" et qui consiste dans le fait que Dieu se retire pour laisser les hommes et les femmes libres de leurs choix. Néanmoins, dans Son absence, il est toujours présent…

Le sujet de Caroline Chariot-Dayez n’est pas non plus dénué de religiosité. Ainsi, elle constate qu’"il est étonnant de voir que la résurrection est révélée par un tas de tissus plissés dans un tombeau : le linceul". Caroline Chariot-Dayez a longtemps exposé dans des galeries mais depuis quelques années, fatiguée de tomber sur des galeristes pour qui "seul le commerce compte", elle a opté pour l’adéquation entre le sujet représenté et les lieux d’exposition. Désormais, elle expose donc dans des lieux sacrés comme des églises et des abbayes. Actuellement, et ce jusqu’à ce dimanche 3 septembre, ses œuvres sont présentées à l’Abbaye d’Orval au travers de l’exposition "L’Évangile des plis". Un parcours à travers les grands moments de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ.