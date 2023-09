Caroline, avocate: "Je ne défends plus les auteurs de violences sexuelles"

Caroline Poiré est avocate pénaliste. Après avoir longtemps défendu des criminels, elle a fait le choix de ne défendre que les victimes de violences sexuelles et intrafamiliales.

En pleine période #Metoo, Caroline fait le constat que l’on demande aux femmes de libérer leur parole. Mais la justice n’étant pas formée à cela, elle craint que ces femmes ne soient pas reçues comme il faut. Elle décide donc de se spécialiser dans ces matières. Avec quelques collègues, elle fonde un cabinet, le cabinet Defendere, qui s'occupe exclusivement du traitement de dossiers de violences sexuelles et intrafamiliales. Elle consacre tout son travail à l’accompagnement des victimes, souhaite leur redonner le pouvoir et leur laisser le choix de porter plainte ou non.

53 % des dossiers en matière de violences sexuelles sont classés sans suite. Caroline Poiré tente de faire comprendre la réalité judicaire aux victimes dès la première consultation.

“Il faut que la victime soit dans la compréhension de ce système judiciaire, qu’elle puisse comprendre qu’il y a un risque de se confronter, à l’issue de l’enquête, à une décision de classement sans suite. Ce qui ne voudra pas dire pour autant que la plaignante n’a pas été victime.“ Et elle ajoute : “Il vaut parfois mieux une décision de classement sans suite, qu’un acquittement. Dans le cas de l’acquittement l’auteur peut se prévaloir d’être innocent.”