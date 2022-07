Caroline a perdu l’odorat : "Je ne connais pas l’odeur de mon bébé"

Perdre l’odorat, c’est déjà compliqué en soi mais pour une nouvelle maman, c’est une blessure. "Je n’ai pas pu sentir mon bébé quand il est né. Je ne sais pas l’odeur qu’il a, s’il sent bon, s’il sent le vomi".

Caroline a perdu l’odorat et le goût depuis octobre 2020, à cause du covid. Elle est devenue maman entre-temps, en décembre 2021, et ces troubles sont devenus plus handicapants. "L’autre jour, j’ai laissé cuire quelque chose trop longtemps sur le feu. Ça a commencé à sentir le brûlé mais je ne m’en suis rendu compte qu’en revenant dans la cuisine. Heureusement que j’étais seule ce jour-là".