Caroline, 61 ans, mannequin et fière de l'être

“Je me suis dit qu’il était grand temps de faire quelque chose pour moi." Après avoir élevé seule deux enfants et mené de front une carrière d‘employée, Caroline a fait des flashs, podiums et projecteurs son quotidien... à 58 ans !

Caroline Ida est ce qu’on appelle une mannequin “silver”. Pas question de se teindre les cheveux, leur teinte argentée - comme ses formes et sa cellulite d’ailleurs -, Caroline les assume et en a fait son petit plus à elle.

C’est après une rupture d’anévrisme qui a failli lui coûter la vie qu’elle a eu un déclic. Après une longue carrière en entreprise, elle décide de tout lâcher pour se lancer sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, elle défile fièrement pour de grandes marques, au nom de toutes les femmes de plus de 50 ans. “Je me suis rendu compte que nous étions invisibles dans les médias, la pub, les films. Il faut que ça change ! Aujourd’hui, c’est moi qu’on voit mais à un moment, on en aura marre de voir ma tête. Il faut donc que de plus en plus de femmes engagées montent sur le devant de la scène et que les marques embrayent. On va dans le bon sens mais il y a encore du boulot !”

