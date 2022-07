Carole King et l'énorme succès de l'album ''Tapestry''

De Brooklyn, New-York à Laurel Canyon, embarquement immédiat pour l’année 71 en compagnie de Carole King et son 2e album ''Tapestry''.

Autrice, compositrice, chanteuse et musicienne, Carole King à tout plaire, et est " la " star de ce début des années 70. Venue embrasser le grand large californien elle s’installera de manière durable dans les célèbres collines. Amie de Paul Simon, Neil Sedeka et surtout Gerry Goffin, elle composera pour le gratin de la musique pop des seventies : The Monkeys, Aretha Franklin, The Shirelles…