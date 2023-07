Carole Bouquet, Solène Hebert et Victor Meutelet vous donnent rendez-vous dans "Grand Hôtel" cet été

À la tête de la famille Vasseur ? Agnès Vasseur. Jouée par Carole Bouquet, cette femme élégante est prête à tout pour conserver son empire. Dans Ciné Télé Revue, l’actrice s’est confiée sur son personnage : "Cette mère de famille de trois enfants règne sur le Grand Hôtel comme sur un clan : avec froideur et sans états d’âme. Autoritaire, elle affiche cependant en permanence un grand sourire et ne s’énerve jamais. Son naturel et son impassibilité, même quand elle accomplit des actes monstrueux, sont totalement déconcertants. Elle se fixe très peu de limites pour arriver à ses fins. Elle use de manipulation et ne se sent jamais coupable lorsqu’il s’agit de sauver l’affaire familiale". Vous êtes prévenu : Carole Bouquet sera impitoyable pour assurer sa "dynastie".

Grand Hôtel, une saga à suivre dès le dimanche 6 août à 20h45 sur La Une.

