Carole Bouquet et Daniel Auteuil redonnent vie à Lucie et Raymond Aubrac, héros de la Résistance antinazie

Cette semaine, dans Retour aux sources, un documentaire offrant un regard particulier et inédit sur la Deuxième Guerre mondiale. Les auteurs de ce film, Fabien Béziat et Hugues Nancy, ont choisi de raconter la version féminine de ce qui fut le second plus grand conflit mondial du XXème siècle. A voir le vendredi 22 mai à 22h15 sur La Une. Rediffusion sur La Trois le 25/5 à 22h40 et le 28/5 à 13h30.