Carole Bam : "On arrive en outsider, mais on arrive toujours à sortir notre épingle du jeu"

Après la déception du relais mixte et du 400m féminin, Carole Bamse tourne vers le relais avec les Belgian Cheetahs. Un relais où la magie opère toujours.

Carole Bam s’est exprimée à deux jours du début des qualifications des relais des Belgian Cheetahs sur le 4x400m au micro de David Bertrand.

"Il n’y a pas de doute dans l’équipe, même si avec les individuels, les filles étaient un peu en deçà. Après, la maladie de Noami Van Den Broeck n’a pas aidé. Mais on s’est bien entraîné et il va falloir montrer des qualités. On peut toujours faire une contre-performance quand tout va bien. Ici on va essayer d’oublier les individuels et se focaliser sur les Cheetahs qui se transforment toujours, donc je pense que ça devrait le faire."

Contrairement aux hommes, les filles devraient aligner d’entrée de jeu la meilleure équipe possible sur papier afin de tenter de se qualifier pour la finale.

"On est toujours une petite équipe qui est jeune. On arrive en outsider et il ne faut pas se leurrer, le niveau est très élevé. Mais on arrive toujours à sortir notre épingle du jeu. Et ici, on va se concentrer en série pour faire ce qu’il faut. En plus l’équipe n’a jamais été aussi forte et les filles ont fait de bonnes choses. Il faut que la magie Cheetahs opère, cette magie qui fait qu’il se passe quelque chose entre elles où les filles ont l’envie de courir les unes pour les autres. Les séries, c’est notre finale. On n’a pas encore le niveau de dire nous, on va aller tranquille et tout donner en finale. On donne tout en série et en finale, on donne ce qu’il reste."

Des séries auxquelles ne participent pas Cynthia Bolingo. Absente car elle se remet d’une blessure, la sprinteuse a repris le chemin de l’entraînement et claque déjà des temps qui auraient pu lui permettre d’être présente à Eugene.

"Cynthia m’a fort épaté. Elle ne s’est pas encore beaucoup entraînée et j’ai hésité car elle avait envie de recourir et je ne m’attendais pas à ça avec ses chronos. On aurait pu la prendre ici. Jacques m’avait demandé ses chronos et m’a dit, tu vois je t’avais dit qu’il fallait la prendre."