Carol of the Bells, une mélodie d’origine ukrainienne qui ne cesse de se réinventer

Et ce film Home Alone n’est pas le seul à utiliser cette mélodie ! Figurez-vous qu’on retrouve aussi Carol of the Bells dans les séries South Park et les Simpson, dans le film Batman : Arkham Origins sorti en 2013… et puis, il y a 5 ans, la violoniste et danseuse américaine Lindsey Stirling a sorti une version déjà culte. Culte d’abord pour son arrangement musical mais aussi pour la chorégraphie qu’elle exécute tout en jouant.

La version de Lindsey Stirling a explosé tous les records : plus de 95 millions de vues sur sa chaîne YouTube, plus de 53 millions d’écoutes sur Spotify et, surtout, le morceau est devenu viral il y a quelques mois sur le réseau social Tik Tok.