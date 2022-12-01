«Щедрик» чи «Carol of the Bells» | "Shchedryk" ou «Carol of the Bells» ?

"Щедрик" чи "Carol of the Bells"?

"Щедрик" — всесвітньо відомий твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича, який був створений на початку XX століття. Мотивом для створення даної композиції став обряд Щедрування.

Традиційно, через тиждень після Різдва, 31 грудня (а за новим стилем −13 січня) наші предки відзначали Новий рік — Щедрий вечір (свято Меланки). У цей день господині готували щедру кутю, а молодь ходила щедрувати (тобто вони приходили в різні будинки і співали господарям пісні, за що господарі давали солодощі). Наступного дня, на Старий Новий рік, з самісінького ранку хлопчики бігали від хати до хати і засівали зерном, вітаючи господарів з Новим роком.

Щедрівки беруть свій початок дуже давно, містять у собі біблійні сюжети та оспівують господаря і всю його родину. Та, на відміну від колядок, у щедрівках зустрічаються птахи, жито, посіви — символи того, як Новий рік зустрічається з весною.

Адже до 15 століття Новий рік на Русі святкувався в березні, і щедрівки виконували функції веснянок, тобто, розпочинали весняний цикл, тому в них і залишилися згадки про ластівок, зозуль, побажання хорошого врожаю та щедрого року.

Давні слов’яни пов’язували свій календарний рік з працею на землі, тому починався він навесні, адже саме тоді люди виходили в поле на роботи.

"Щедрик" — одна з найвідоміших обробок народної щедрівки відомого українського композитора Миколи Леонтовича, яку знають не тільки в Україні, але й по цілому світу під назвою "Колядка дзвонів" (англ."Carol of the Bells").

Вперше "Щедрик" був виконаний хором Київського університету в 1916 році — у період, коли композитор працював у Києві. Виконання твору принесло великий успіх М.Леонтовичу.

А в 1921 році "Щедрик" був вперше виконаний на концерті в Карнегі-холл в Нью-Йорку під час виступу українського хору Олександра Кошиця.

В Брюсселі "Щедрик" в аранжуванні Леонтовича вразив глядачів Глядачів і вони вітали виступ оваціями, стоячи і викликаючи на біс", — "Le XX Sciècle", 10 січня 1920 року;

Ця пісня настільки сподобалась американцям, що в 1936 році американець українського походження Пітер Вільговський створив англійську версію слів до цієї щедрівки. Пісня нагадувала Вільговському передзвін і він взяв за основу цей образ у своїх віршах. Так закордоном "Щедрик" став "Колядкою дзвонів".

До слова, версія Вільговського не є перекладом оригінального українського тексту щедрівки, а тільки запозичення мелодії.