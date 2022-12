«Щедрик» чи «Carol of the Bells» | "Shchedryk" ou «Carol of the Bells» ?

"Shchedryk" est une œuvre de renommée mondiale créée pour le chœur du compositeur ukrainien Mykola Leontovych, au début du XXe siècle. Le motif de la création de cette composition était le rite du Shchedrivka.

Traditionnellement, une semaine après Noël, le 31 décembre (et selon le nouveau calendrier - le 13 janvier), nos ancêtres ont célébré le Nouvel An - Shchedry Vecher (fête de Melanka). Ce jour-là, les femmes au foyer ont préparé une généreuse kutya et les jeunes sont allés faire shchedrivka (c'est-à-dire qu'ils sont venus sonner aux portes des maisons et ont chanté, en échange de quoi les propriétaires ont donné des bonbons). Le lendemain, le jour de l'Ancien Nouvel An, dès le petit matin, les garçons ont couru de maison en maison et ont lancé du grain, félicitant les propriétaires pour le Nouvel An.

Shchedrivka remonte à il y a longtemps, contient des histoires bibliques et glorifie l'hôte et toute sa famille. Mais, contrairement aux chants de Noël, les oiseaux, le seigle et les cultures se retrouvent dans les chants de Noël - symboles de la façon dont le Nouvel An rencontre le printemps.

Après tout, jusqu'au XVe siècle, le Nouvel An en Rus' de Kiev était célébré en mars et l'apparition du cerfeuil faisaient office "de taches de rousseur", c'est-à-dire annonçait le cycle du printemps.

Les anciens Slaves associaient leur année civile au travail de la terre, donc cela commençait au printemps, car c'est à ce moment-là que les gens allaient travailler dans les champs.

"Shchedryk" est l'un des arrangements les plus célèbres du shchedrivka folklorique du célèbre compositeur ukrainien Mykola Leontovych, connu non seulement en Ukraine, mais également dans le monde entier sous le nom de "chant des cloches" ("Carol of the Bells" ).

"Shchedryk" a été interprété pour la première fois par la chorale de l'Université de Kyiv en 1916, lorsque le compositeur travaillait à Kyiv. L'exécution de l'œuvre a apporté un grand succès à M. Leontovych.

Et en 1921, "Shchedryk" a été joué pour la première fois lors d'un concert au Carnegie Hall de New York lors de la représentation de la chorale ukrainienne Oleksandr Koshyts.

A Bruxelles, "Shchedryk" arrangé par Leontovych a impressionné le public des Spectateurs et ils ont accueilli la représentation par une ovation debout, debout et appelant à un bis" - "Le XX Sciècle", 10 janvier 1920;

Les Américains ont tellement aimé cette chanson qu'en 1936, un Américain d'origine ukrainienne, Peter Wilhovsky, a créé une version anglaise des paroles de cette chanson. La chanson rappelait à Vilgovsky une cloche et il a pris cette image comme base dans ses poèmes. Ainsi "Schedryk" est devenu "Carol of Bells" à l'étranger. Soit dit en passant, la version de Vilgovskyi n'est pas une traduction du texte ukrainien original de Shchedrivka, mais seulement un emprunt de la mélodie.