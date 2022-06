Le chêne

Les deux espèces de chêne les plus communes dans nos contrées sont le chêne pédonculé et le chêne sessile. Toutes deux portent des feuilles simples, ovales et munies de lobes arrondis.

On les distingue à la longueur de leurs pétioles, plus long chez le chêne sessile et à la présence ou non de pédoncules (l’élément qui relie le fruit à la tige) au bout de leurs glands. Le chêne sessile n’a pas de pédoncule, contrairement au chêne pédonculé.

L’écorce du chêne est brun gris écailleuse à sillons verticaux profonds.