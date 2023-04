Carnet rose RTBF : Béné Deprez maman d’un petit Raphaël

Après avoir vécu bien au chaud dans le ventre sa maman une Coupe du monde de football entourés des supporters les plus fervents, une soirée de lancement Drag Race Belgique, des dizaines d’émissions sur le plateau de 100% Sport ou dans le studio de Tipik, le petit Raphaël a quitté son nid douillet ce 26 mars.

Une semaine après la naissance, Béné Deprez nous fait les présentations officielles sur son compte Instagram. Marcel, le grand frère poilu, regarde le nouveau-né avec beaucoup de bienveillance et de curiosité. On souhaite tout le bonheur aux jeunes parents et on a hâte de retrouver Béné sur nos antennes… après un congé bien mérité.