Carnet rose au zoo d'Anvers avec la naissance de quatre petits suricates

Les petites bêtes ont entre-temps déjà sept semaines. "Les suricates naissent sans poils et aveugles dans un terrier souterrain", explique la soigneuse Mélanie. "Quand ils ont assez grandi, ils sortent pour la première fois à la surface."

Les quatre jeunes se portent à merveille et ravissent d'ores et déjà les coeurs des nombreux visiteurs. "Ils boivent goulûment près de leur maman et se régalent déjà de temps en temps des délicieux vers de farine que nous leur donnons", indique Mélanie.