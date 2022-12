Carnet nature – Une déco de fête 100% nature !

Ça y est, Noël approche à grands pas ! Dans la course aux préparatifs, on oublie parfois que les fêtes de fin d’année peuvent engendrer une facture environnementale assez lourde. Entre la surconsommation de cadeaux, les repas gargantuesques qui génèrent souvent beaucoup de gaspillage et de déchets, ou la décoration chaque année renouvelée ou très énergivore, on peut dire que la planète n’est pas à la fête quand Noël arrive. Ni le portefeuille d’ailleurs… Et pourtant, il est possible de passer des fêtes écoresponsables tout en faisant de sérieuses économies. Comment ? En misant sur une déco 100% naturelle !