Nos anciens pratiquaient régulièrement la cueillette de plantes sauvages à des fins culinaires. Tout ce patrimoine a failli tomber dans l’oubli, mais heureusement, de plus en plus de gourmands se tournent à nouveau vers les plantes comestibles et remettent à l’honneur ce savoir utile et précieux.

Certains de ces plantes se trouvent à nos portes, dans nos jardins ! Je vous propose d’en découvrir quelques-unes assez communes et dont on ne soupçonne pas les qualités gustatives !