Carnet nature : tout savoir sur les plumes des oiseaux

Lors de mes balades, il m’arrive régulièrement de trouver des plumes de toutes sortes sur le sol. Il s’agit le plus souvent de rémiges, les grandes plumes des ailes des oiseaux. Celles situées à " l’avant-bras " sont les rémiges secondaires, et celles situées en bout d’ailes à " la main " sont les rémiges primaires.

L’identification des plumes d’oiseaux n’est pas chose aisée. Cela demande de bonnes connaissances ornithologiques. On peut aussi s’aider d’un livre, comme le Guide des traces d’animaux, de P.Bang et P.Dahlström, aux éditions Delachaux et Niestlé, par exemple. Il n’est cependant pas toujours nécessaire de déterminer à quelle espèce appartient la plume trouvée. On peut simplement se réjouir de revenir de balade avec un si bel objet qui viendra décorer notre intérieur. Et pourquoi pas, commencer une collection !