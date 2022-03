Très populaire durant l’Antiquité, la plante était supposée stimuler la mémoire. Les étudiants grecs confectionnaient d’ailleurs des couronnes de rameaux de romarin qu’ils posaient sur leur tête pour augmenter leurs capacités cognitives. Une croyance qui a été validée scientifiquement bien plus tard puisqu’une étude a démontré que l’inhalation d’huile essentielle de romarin permettait de booster les neurones et d’améliorer la mémoire de travail à court terme.

Mais le romarin présente aussi de nombreuses vertus médicinales. Il active le travail du foie et de la digestion, agit sur les douleurs rhumatismales et inflammatoires, lutte contre la fatigue et les infections respiratoires.